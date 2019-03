Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Garrel - Brand/Zeugenaufruf

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 16. März 2019, gegen 21.07 Uhr, in Garrel, Cloppenburger Straße, eine Altpapiertonne in Brand. Die Mülltonne stand vor einer Holzhütte, welche als Unterstellplatz für Fahrräder genutzt wird. Durch das Feuer wurde dieser Unterstand beschädigt. Eine weitere Mülltonne wurde zerstört. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel, die mit etwa 25 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

