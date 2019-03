Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Pkw beschädigt

Am 18. März 2019 wurde der Volvo XC 60 einer 37-jährigen Friesoythern in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Elbestraße zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

