Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Cloppenburg/Vechta - Emstek - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am 25.03.2019, gegen 22:35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 72 zwischen den Abfahrten Cloppenburg-Ost und Emstek-West, in Höhe des Soestetal-Parkplatzes, zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 25-Jähriger aus Bremen befuhr mit seinem PKW die B72 in 49685 Emstek in Richtung Vechta. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte er einen 35-jährigen LKW-Fahrer aus der Ukraine und überfuhr hierbei eine Sperrfläche. Aufgrund von Gegenverkehr, wollte der 25-Jährige aus Bremen noch vor Beenden des Überholvorganges wieder einscheren, touchierte dabei zunächst seitlich den LKW-Fahrer und stieß schließlich frontal mit einem entgegenkommenden 34-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg zusammen. Ein weiterer PKW-Fahrer (45 Jahre alt), ebenfalls aus Cloppenburg, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vor ihm fahrenden 34-Jährigen auf. Zwei der beteiligten PKW-Fahrer verletzten sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Sie wurden zwecks weiterer ärztlicher Behandlung vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der dritte beteiligte PKW-Fahrer (45 Jahre alt aus Cloppenburg) wurde leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb hingegen unverletzt. An den drei beteiligten PKW entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die vier beteiligten Kraftfahrzeuge wurden vor Ort abgeschleppt. Diverse Fahrzeugteile wurden von der Unfallörtlichkeit geräumt. Der beteiligte LKW wurde im Bereich des Tanks beschädigt. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Beseitigung des auslaufenden Diesel-Kraftstoffes. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 40.000 Euro geschätzt. Während der Räumung wurde die B72 zwischen den Abfahrten Cloppenburg-Ost und Emstek-West für mehrere Stunden vollgesperrt. Ein Großaufgebot der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Straßenmeisterei wirkten an der Unfallstelle arbeitsteilig zusammen. Gegen den 25-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund des riskanten Überholmanövers seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wird zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt und zur weiteren Prüfung an die Staatsanwaltschaft Oldenburg übersandt.

