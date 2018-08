Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für die ...

Pressemeldung für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta - Studium bei der niedersächsischen Landespolizei

Gefahrenabwehr, Kriminalitätsbekämpfung, Verfolgung von Straftaten sowie Verkehrssicherheitsarbeit - das sind nur einige der vielfältigen Aufgaben der Polizei.

Jugendliche, die sich für diesen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Beruf interessieren, sowie deren Eltern können sich am Donnerstag, 23. August, um 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Augustinus an der Bahnhofstraße in Cloppenburg umfassend über das Berufsbild einer Polizeibeamtin bzw. eines Polizeibeamten informieren.

In der rund 1 ½ stündigen Info-Veranstaltung werden Einstellungsberater der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta interessierten Realschülern/innen und Abiturienten/innen alle Fragen zu Zugangsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, Studium und Verwendungsmöglichkeiten bei der niedersächsischen Landespolizei beantworten. Bewerbungsschluss für das Einstellungsjahr 2019 ist der 31. Oktober 2018.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos; die Polizei bittet jedoch um Anmeldungen unter Telefon 04471/1860-106/206 oder email: auf@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

