Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für die ...

Pressemeldung für die Bereiche Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta - 16 neue Kolleginnen und Kollegen bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Ein herzliches Willkommen richtete der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Andreas Sagehorn, an die insgesamt 16 neuen Kolleginnen und Kollegen im Alter von 23 bis 40 Jahren, die ab dem 01. Oktober 2018 ihren Dienst in den verschiedenen Dienststellen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta versehen werden. Sie fangen unter anderem die altersbedingten Abgänge des vergangenen Jahres auf. Ein Großteil der Neuzugänge kommt von der Polizeiakademie oder aus den Bereitschaftspolizeien in Niedersachsen. Vereinzelt bringen sie aber auch schon jahrelange Berufserfahrung aus anderen Dienststellen oder sogar anderen Bundesländern mit. Zum Schluss der Begrüßung ermutigte Andreas Sagehorn die neuen Kollegen und Kolleginnen stets Neugierig zu bleiben und sich auf eine spannende Zeit zu freuen.

