Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung PI ...

Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 17./18.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 22.05 Uhr, ereignete sich in Löningen, Böener Straße eine gefährliche Körperverletzung. Zwei in Löningen wohnhafte Männer - 18 u. 19 Jahre alt - wurden durch zwei Täter angegriffen und geschlagen. Einer der Täter ein 19-jähriger Mann aus Löningen konnte ermittelt werden. Eines der beiden Opfer gab an, dass beide Angreifer mit Messern bewaffnet waren und zusätzlich das T-Shirt des Opfers zerschnitten haben sollen.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 13.30 Uhr, begingen zwei Frauen aus Ahlhorn (37 u. 40 Jahre alt) in einem Verbrauchermarkt an der Cappelner Straße einen Ladendiebstahl. Sie entwendeten Kosmetika im Werte von 12,93 EUR. Beim Verlassen des Marktes wurden sie von dem Ladendetektiv gestellt.

Ladendiebstahl

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 17.20 Uhr, versuchten zwei 13-jährige Mädchen aus Cloppenburg in einem Bekleidungsgeschäft in der Cloppenburger Fußgängerzone Sportkleidung im Wert von 32,98,-EUR zu entwenden. Sie wurden durch eine aufmerksame 27-jährige Zeugin aus Cloppenburg beobachtet, so dass die beiden noch im Geschäft gefasst werden konnten.

Diebstahl

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 13.18 Uhr, gelang ein unbekannter Täter durch den Hintereingang in den Bürobereich eines Geschäftes an der Bahnhofstraße in Cloppenburg. Er entwendete dort u.a. ein Tablett. Als Angestellte des Geschäftes auf ihn aufmerksam wurden, flüchtete er auf einem Fahrrad. Es entstand ein Schaden von ca. 250,-EUR. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 richten.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 16.50 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter durch ein rückwärtiges Fenster in eine Bäckerei in der Museumsstraße in Cloppenburg. Als zwei Mitarbeiterinnen ihn entdeckten, flüchtete er. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 richten.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am Freitag, den 17.08.2018, in der Zeit von 19.55 Uhr bis 20.40 Uhr schlug ein unbekannter Täter mit einer Mülltonne die Seitenscheibe eines Pkw, der in einem Hinterhof in Helgoländerstraße in Cloppenburg stand, ein, um in das Pkw-Innere zu gelangen. Es wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 richten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 18.50 Uhr, wurde in Lindern, Löninger Straße ein Mofa-Fahrer kontrolliert. Der 16-Jährige aus Löningen fuhr mit seinem umgebauten Mofa mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h und konnte statt der erforderlichen Fahrerlaubnis lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich auf der B213 in Höhe Emstek ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Großenkneten musste in Fahrtrichtung Ahlhorn in Höhe der Einmündung Flachsmoor verkehrsbedingt warten. Eine 17-jährige Pkw-Fahrerin (begleitetes Fahren), die in gleicher Richtung fuhr, kollidierte mit dem Pkw der 49-Jährigen. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3300,-EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 18.10 Uhr, kam es in Cloppenburg, Einmündung Höltinghauser Straße / Osterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Sattelzuges wollte von der Höltinghauser Straße nach links in die Osterstraße abbiegen. Dabei streifte er mit seinem Sattelzug den auf der Rechtsabbiegerspur stehenden Pkw eines 41-jährigen Cloppenburgers. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 1000,-EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-1860-0 richten.

