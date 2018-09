Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung PI ...

Pressemeldung PI CLoppenburg / Vechta

Cloppenburg - Versuchte räuberische Erpressung / Amtsanmaßung Ein 14-jähriger aus Werlte hielt sich am Samstagabend, gegen 21.46 Uhr, bei einer Veranstaltung in der Max-Planck-Straße in Cloppenburg auf und ging gerade zu einem bekannten Schnellrestaurant, als er unvermittelt aus einer vierköpfigen Gruppe heraus mit "Halt! Polizei" angesprochen wurde. Er wurde gegen einen Pkw gedrückt und es wurde die Herausgabe der Geldbörse gefordert. Das Opfer konnte sich befreien und die (echte) Polizei informieren. Die Personen waren zwischen 17 -21 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) zu melden.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad Ein amtsbekannter 48-jähriger aus Cloppenburg fiel einer Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mit dem Fahrrad auf. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 3 Promille. Der Beschuldigter wurde nach erfolgter Blutentnahme nach Hause gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt mit Pkw Ebenfalls betrunken geriet ein 62-jähriger Garreler am Samstagnachmittag mit seinem Pkw in Cloppenburg in eine Kontrolle. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Fahrt unter Drogeneinfluss Ein 30-jähriger Litauer aus Großenkneten führte Samstagmittag seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall Im Bereich Garther Heide kam es am Samstag, gegen 17.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Führerin. Hierbei übersah die 35-jährige Frau aus Großenkneten den 75-jährigen Mann aus Emstek beim Abbiegen. Der Mann wurde leicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden.

