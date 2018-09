Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen aus ...

Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kfz unter BTM-Einfluß - Goldenstedt

Am 14.09.18, 18.35 Uhr, wurde ein 28jähriger Goldenstedter in Goldenstedt, Wildeshauser Straße, mit einem Kleinkraftrad angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er unter dem Einfluß von Betäubungsmittel. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 28jährigen erwartet ein jetzt ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Bakum

Am 14.09.18, 16.08 Uhr, wurde ein 15jähriger Bakumer in Bakum, Südholter Straße, mit seinem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad zu schnell und der 15jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Visbek

Am 14.09.18, in der Zeit von 19.00 - 19.30 Uhr, wurde ein in Visbek, Rechterfelder Straße, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellter Pkw durch einen ausparkenden Pkw beschädigt. Der Fahrzeugführer des ausparkenden Pkw entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs abgelesen werden. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

