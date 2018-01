Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Schneiderkrug - Glasvitrine aufgebrochen

Am 21. Januar 2018 brachen unbekannte Täter gegen 02.47 Uhr eine Glasvitrine in einem Autohof auf und entwendeten insgesamt vier Navigationsgeräte im Wert von insgesamt 850 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Molbergen - Pkw entwendet (Nachtragsmeldung)

Wie bereits am 22. Januar 2018 berichtet, soll in Molbergen, Beethovenstraße, ein Pkw, Opel Antara, entwendet worden sein. Wie sich nun herausstelle, war dieser lediglich vom Eigentümer unbewusst an einem anderen Ort abgestellt. Der Pkw befindet sich wieder bei seinem Eigentümer.

