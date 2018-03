Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Einbruch in Grundschule

In der Zeit von Freitag, 16. März 2018, 15.10 Uhr, bis Dienstag, 20. März 2018, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Grundschule an der Straße Auf dem Hagen ein und entwendeten aus einem Büro u. a. Bargeld und zwei Head-Sets. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta