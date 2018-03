Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Sedelsberg - versuchter Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Sonntag, 25. März 2018, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 27. März 2018, 19.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, in Sedelsberg an der Neuscharreler Straße in das Vereinsheim eines Sportvereines einzudringen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

