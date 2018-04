Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Beamer entwendet

Am 03. April 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 17.45 Uhr bis 21.30 Uhr aus einem unverschlossenen Unterrichtsraum an der Straße Altes Stadttor einen Beamer im Wert von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Imbisswagen

In der Zeit vom 03. April 2018, 23.00 Uhr, bis zum 04. April 2018, 12.45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Imbisswagen an der Boelckestraße auf. An der selben Anschrift wurden weitere Wagen und Container aufgebrochen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 31. März 2018 kam es in der Zeit von 11.10 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt, Am Mühlencenter, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 87-jährige Halerin hatte im genannten Zeitraum ihren Pkw, Daimler, auf dem Parkplatz geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte diesen Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Beobachtet wurde der Vorfall offensichtlich von einem etwa acht oder neun Jahre alten Jungen. Die Eltern des Jungen und der Junge werden dringend gebeten sich bei der Polizei in Emstek (Tel. 04473-2306) zu melden.

