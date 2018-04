Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Bühren - Fahren trotz Fahrverbot

Am 05. April 2018 befuhr ein 31-jähriger Dinklager gegen 19.35 Uhr mit seinem Pkw, Audi S8, die Husumer Straße, obwohl für ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Steuerhinterziehung im Rahmen von Verkehrskontrolle aufgeklärt

Am 06. April 2018, gegen 02.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife polnischen Transporter, der auf einem Parkplatz an der Werner-Baumbach-Straße in 49661 Cloppenburg, Ortsteil Staatsforsten, hielt. Bei den beiden Fahrzeuginsassen handelte es sich um einen 27-jährigen und 28-jährigen polnischen Mitbürger. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Stangen Zigaretten aufgefunden. Die Zigaretten stammten augenscheinlich aus dem osteuropäischen Ausland. Die hinzugerufenen Zollbeamten durchsuchten den Transporter mit Unterstützung eines Tabak-Spürhunds. Es wurden insgesamt 194 Stangen Zigaretten gefunden. Die illegal eingeführten Zigaretten wurden sichergestellt und gegen den 27-jährigen Transportverantwortlichen ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Für den 27-jährigen Tatverdächtigen hat dies eine Steuernachzahlung in Höhe von etwa 6200 Euro für 38.800 nicht versteuerte Zigaretten zur Folge. Des Weiteren erwartet ihn eine Geldstrafe in ähnlicher Höhe, wie die nachzuzahlenden Steuern.

