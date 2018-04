Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Werkzeuge aus Transporter entwendet

In der Zeit vom 23. März 2018, 20.00 Uhr, bis zum 05. April 2018, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Transporter diverse Werkzeuge. Der Transporter hatte im genannten Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Firma an der Brägeler Straße gestanden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. April 2018 kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 13.25 Uhr mit seinem Kraftfahrzeug von der Essener Straße ab und wühlte etwa 50 Meter Berme auf. Außerdem erfasste der Unbekannte einen Leitpfosten. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. April 2018 befuhr ein 20-jähriger Dinklager gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw, Opel Astra, die Bahnhofstraße in Richtung Dinklager Straße und ordnet sich dort vor einer Ampelanlage auf der Linksabbiegerspur ein. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer ordnete sich zeitgleich auf der Rechtsabbiegerspur ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit den jeweiligen Außenspiegeln. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

