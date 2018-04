Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Dinklage - versuchter Wohnungseinbruch

Am 07. April 2018 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 04.15 Uhr bis 04.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Heinrichstraße einzubrechen. Es blieb allerdings bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Haus kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 07. April 2018, 18.30 Uhr, bis 08. April 2018, 07.30 Uhr, kam es an der Straße "Auf dem Horn" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog mit seinem Pkw auf eine Grundstückseinfahrt ein und beschädigte dabei eine Gartenmauer. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am 08. April 2018 befuhr ein 40-jähriger Dammer gegen 13.10 Uhr mit seinem Pkw, Daimler, die Wiesenstraße, in Richtung stadtauswärts und wollte von dort nach links in die Straße "Altes Amtsgericht" abbiegen. Dabei übersah der Dammer einen entgegenkommenden 49-jährigen Dammer, der mit einem Motorrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

