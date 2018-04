Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Akku eines E-Bikes entwendet

Am 08. April 2018 entwendeten unbekannte Täter gegen 13.00 Uhr den Akku eines E-Bikes (Riese & Müller). Das E-Bike war zur Tatzeit am Rixheimer Platz geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - Brand eines Blumenkorbs

In der Zeit von Dienstag, 10. April 2018, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 11. April 2018, 17.05 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Blumenkorb am Iltisweg in Brand. Dieser hing an der Außenfassade eines Gebäudes. Der Korb fiel letztendlich auf die darunter befindlichen Gartenstühle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 11. April 2018 befuhr ein 19-jähriger Vechtaer gegen 17.10 Uhr mit seinem Pkw den Falkenweg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am 11. April 2018 bot eine 77-jährige Lohnerin gegen 07.55 Uhr mit ihrem Pkw, Opel Astra, von der Brägeler Straße nach links in die Straße Pastors Busch ab. Dabei übersah die Lohnerin eine auf dem linken Radweg fahrende 19-jährige Lohnerin, die dort mit ihrem Fahrrad unterwegs war, obwohl diese Richtung für Fahrradfahrer nicht freigegeben ist. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Am 12. April 2018 versuchten unbekannte Täter gegen 03.15 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand den Geldautomaten eines Geldinstitutes an der Marktstraße aufzuhebeln. Laut Zeugenangaben soll ein schwarzer Audi Avant zum Tatzeitpunkt zügig aus Richtung Geldinstitut in Richtung Neuer Markt gefahren sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 11. April 2018 fuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne gegen 15.58 Uhr von der Moorstraße in den Kreisverkehr auf dem Bergweg. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-Jährigen aus Langwedel, der mit einem Pkw, Citroen, im Kreisverkehr unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de