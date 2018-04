Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - räuberischer Diebstahl

Am 12. April 2018 griff ein bislang unbekannter Täter in den Kasseneinsatz eines Supermarktes an der Lindenstraße und entwendete eine unbekannte Bargeldsumme. Der Unbekannte konnte zunächst von dem Filialleiter festgehalten werden, riss sich jedoch los und flüchtete mit einem Fahrrad. Auf Grund der Personenbeschreibung des Filialleiters sowie einer Mitarbeiterin konnte ein Tatverdächtiger in Tatortnähe festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen 44-jährigen Lohner. Ob dieser tatsächlich für die Tat verantwortlich ist, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. April 2018, um 05.38 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Holdorf mit einem Pkw, VW Touareg, den Steinfelder Damm im Ortsteil Langenberg. Als er nach links in die Handorfer Straße abbiegen wollte, übersah er einen 27-Jährigen aus Rieste der ihm von der Gramker Straße aus entgegenkam und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

