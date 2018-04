Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 14. April 2018, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 15. April 2018, 16.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter mit einem Stein das Fenster einer Terrassentür am Ritzereiweg ein und gelangten dadurch in das Gebäudeinnere. Es wurden diverse Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Angaben zur Schadenshöhe liegen ebenfalls nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 28-jähriger Lastruper befuhr am 15. April 2018, gegen 15.08 Uhr, mit seinem Pkw, Opel Vectra, den Osterbäkeweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

