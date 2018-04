Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg (KORREKTUR)

Cloppenburg/Vechta - Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 16. April 2018 wollte ein 89-Jähriger aus Bad Zwischenahn gegen 09.26 Uhr mit seinem Pkw, Ford Ranger, die Bundesstraße 72 vom Hohen Weg in Richtung Mühlenweg überqueren. Dabei übersah er einen in Richtung Cloppenburg fahrenden 69-jährigen Böseler. Der Böseler fuhr einen Pkw, Seat Altea. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de