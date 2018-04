Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Einbruch in Apotheke

In der Zeit vom 21 April 2018, 13.00 Uhr bis 22 April 2018, 00.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Apotheke an der Küstermeyerstraße in Lohne. Unbekannte entwendete aus der Apotheke einen Tresor mit Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit vom 21 April 2018, 13.00 Uhr bis 22 April 2018, 06.50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei an der Dinklager Straße. Aus dem Kassenbereich wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Einbruch in Wohnung

In der Zeit vom 21 April 2018, 13.30 Uhr bis 22 April 2018, 12.45 Uhr, gelangten Unbekannte über gestapelte Gartenstühle auf den Balkon der Obergeschoss-Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, sowie die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

