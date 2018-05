Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Steinfeld - Einbruch in Jugendzentrum

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 26. April 2018, 21.00 Uhr, bis Freitag, 27. April 2018, 09.00 Uhr, in ein Jugendzentrum Am Mühlenbach ein und entwendeten eine Spielekonsole und diverse Spiele. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruch

Am 02. Mai 2018 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 13.15 Uhr bis 22.27 Uhr in ein Wohnhaus an der Marienstraße einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Wohnhaus kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 01. Mai 2018, 22.50 Uhr, bis zum 02. Mai 2018, 11.00 Uhr, kam es am Feldmannskamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen am Straßenrand geparkten Pkw, Audi A 6. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 02. Mai 2018 kam es in der Zeit von 15.01 Uhr bis 15.49 Uhr am Rathausplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren den Lkw eines 34-jährigen Hannoveraners. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 30. April 2018, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 01. Mai 2018, 12.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem Schützenplatz, Wilder Pool, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Fahrradfahrer/in beschädigte im Vorbeifahren den dort abgestellten Pkw, VW Passat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

