Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Aufmerksame Zeugen bemerken Einbruchversuch / Zeugenaufruf

Am 09. Mai 2018, gegen 02.30 Uhr, bemerkte ein 31-jähriger Lohner, dass sich eine unbekannte männliche Person an seiner Terrassentür, Adenauerring, zu schaffen machte. Durch mutiges Handeln konnte der 31-Jährige zunächst gemeinsam mit einer 21-jährigen Zeugin den Täter an der Flucht hindern. Der Täter war jedoch äußert renitent und stieß den 31-Jährigen um und flüchtete. Trotz intensiver Fahndung, konnte der Täter durch die Polizei nicht gestellt werden. Das vom Täter am Tatort zurückgelassene Tatwerkzeug und Fahrrad (Trekkingrad AERO) wurden durch die Beamten sichergestellt. Der Täter wird als männlich, normale Statur, etwa 165cm Körpergröße, schmales Gesicht, schmale Lippen und schwarz gekleidet beschrieben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lohne (04442-93160) zu melden.

Lohne - Diebstahl eines Rasenmähers

In der Zeit vom 27. April 2018, 18.00 Uhr, bis zum 07. Mai 2018, 17.00 Uhr, entwendeten Unbekannte in Lohne, Kroger Pickerweg, einen grünen Rasenmäher Viking aus der dortigen Garage. Es entstand ein Schaden von etwa 850 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Einbruch in Werbeagentur

Am 07. Mai 2018 bzw. 08. Mai 2018 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 08.50 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten an der Lindenstraße. Es wurden hochwertigen Computer entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im untern 5-stelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Dinklage - Heckenbrand

Am 08. Mai 2018, gegen 13.23 Uhr, rückten 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dinklage zur Holthausstraße aus. Dort war es bei einem 77-jährigen Dinklager zu einem Heckenbrand aus bislang ungeklärter Ursache gekommen. Der Brand wurde durch einen 50-jährigen aufmerksamen Dinklager entdeckt. Es entstand geringer Schaden an der Hecke. Es wurde niemand verletzt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am 08. Mai 2018, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 13.50 Uhr, wurde ein geparkter Pkw VW Caddy eines 60-jährigen Lohner an der Schulstraße, Höhe des Eiscafés, durch einen ausparkten Pkw angefahren. Es entstand eine Beschädigung am linken Radkasten des Caddys. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf/Verkehrsunfallflucht

Ein 52-jähriger Vechtaer parkte am 08.Mai 2018, gegen 17.12 Uhr, seinen Pkw Ford Focus an der Münsterstraße. Dort berührte ein vorbeifahrender unbekannter Pkw-Fahrer den geparkten Ford. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, 08. Mai 2018, gegen 05:55 Uhr befuhr ein 44-jähriger Vechtaer mit einem Pkw die Bakumer Straße in Vechta. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige keinen Führerschein besitzt. Dem Vechtaer wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall aufgrund tiefstehender Sonne

Am Dienstag, 08.Mai 2018, gegen 09:58 Uhr befuhr ein 81-jähriger Vechtaer mit seinem Fahrrad die Welper Straße und beabsichtigte nach links in die Bruckner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er, bedingt durch die tiefstehende Sonne, eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der 81-Jährige wurde durch Rettungskräfte versorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 08.05.2018, von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter beide Rücklichter eines Pkw der Marke VW Polo, einer 34-jährigen Vechtaerin. Der Polo war an der Eschstraße, auf dem dortigen Parkstreifen parkte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Vechta - Zerkratzter Pkw / Zeugenaufruf

Von Samstag, 05. Mai 2018, 12.00 Uhr bis Dienstag, 08.Mai 2018, 17.00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Pkw Opel Corsa, welcher auf einem Parkplatz in der Landwehrstraße in Vechta stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

