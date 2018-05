Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Emstek - Diebstahl von Pfandflaschen

Am 08. Mai 2018, gegen 23.15 Uhr, drückten Unbekannte eine rückwärtige Schiebetür des Verbrauchermarktes Netto an der Bahnhofstraße in Emstek. Dort entwendeten sie drei Säcke mit Pfandflaschen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 25-jähriger Garreler, sollte am 08. Mai 2018, gegen 22.30 Uhr, in Cloppenburg an der Höltinghauser Straße mit seinem Pkw durch die Polizei kontrolliert werden. Seine Fluchtversuche im Stadtgebiet Cloppenburg mit Pkw und zu Fuß konnten erfolgreich durch die Polizisten gestoppt werden. Die Beamten stellten sodann fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand und ohne Führerschein unterwegs war. Dem Garreler erwartet neben dem Strafverfahren, ein Bußgeldverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Molbergen - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am 08. Mai 2018, gegen 13.10 Uhr, wollte eine 41-jährige Loruperin mit ihrem Pkw Skoda von der Schulstraße auf die Peheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 72-jährige Radfahrerin, die sich auf dem Radweg an der Peheimer Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1300 Euro.

Cloppenburg - E-Bike entwendet

Am 05. Mai 2018, zwischen 13.30 Uhr und 23.00 Uhr, wurde ein verschlossenes Damen-E-Bike, Kalkhoff in schwarz, eines 30-jährigen Cloppenburger an der Bahnhofstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

