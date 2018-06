Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Emstek - Schaf entwendet

In der Zeit vom 28. Mai 2018, 18.00 Uhr, bis zum 30. Mai 2018, 21.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Schaf von einer Weide an der Straße Am Park. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am 31. Mai 2018 befuhr ein 62-jähriger Cloppenburger gegen 15.40 Uhr mit seinem Pkw die Straße Westend, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am 31. Mai 2018 bog ein 80-jähriger Cloppenburger gegen 07.45 Uhr mit seinem Pkw, Citroen, von der Emsteker Straße nach links auf den Parkplatz eines Blumengeschäftes ab. Dabei übersah er einen 21-jährigen Cappelner, der mit einem Fahrrad in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Cloppenburg - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am 31. Mai 2018 befuhr eine 19-jährige Cloppenburgerin gegen 19.25 Uhr mit ihrem Pkw gegen 19.25 Uhr den Werner-Eckart-Ring. Zeitgleich überquerte eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg eine Querungshilfe, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 15-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

