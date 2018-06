Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Versuchter Einbruch in Wertstoffsammelstelle Visbek In der Nacht vom 07./08.06.18 überwanden bislang unbekannte Täter die Umzäunung der Wertstoffsammelstelle. Auf dem Gelände wurde dann versucht, zwei Hütten aufzubrechen. Dieses misslang jedoch. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441/9430) zu melden.

Diebstahl eines Kleinkraftrades Am 08.06.18, in der Zeit von 07.30 - 13.00 Uhr, wurde in Lohne, Brägeler Straße, Parkplatz hinter einem Musikhaus, durch unbekannten Täter ein weißes Kleinkraftrad der Marke Peugeot Jet Force entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne (04442/93160) zu melden.

