Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Nacht zu Donnerstag, 14. Juni 2018, kam es am Heideweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte beim Rangieren oder Wenden eine Wagenremise. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

