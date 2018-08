Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 28. August 2018, 11.50 Uhr, fuhr ein Kleintransporter an einem VW Bulli, welcher in der Münsterstraße in Vechta geparkt war, vorbei und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Bakum - E-Bike entwendet

Am 29. August 2018 drangen unbekannte Täter gegen 05.30 Uhr in eine unverschlossene Garage an der Schledehausener Straße ein und entwendeten ein E-Bike. Mit einem vorgefundenen Schlüssel gelangten die Unbekannten außerdem in das angrenzende Wohnhaus und entwendeten eine Geldbörse. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Vechta - Einbruch in Gaststätte

Am 29. August 2018 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr in eine Gaststätte an der Großen Straße ein. Im Inneren des Objektes brachen die Unbekannten einen Spielautomaten auf und entwendeten etwa 50 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

