Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. August 2018 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 19.55 Uhr mit seinem Pkw, VW Golf, Kennzeichenfragment CLP-AK, die Elberger Straße in Richtung Löningen. Im Überholvorgang eines Fahrradfahrers kam der Unbekannte derart weit auf die Gegenfahrbahn, dass er mit seinem linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW prallte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 26. August 2018, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr, auf der Glaßdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Glaßdorfer Straße aus Richtung Bösel kommend in Richtung Garrel. In Höhe einer S-Kurve kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen ein Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Lastrup - schwerer Verkehrsunfall

Am 29. August 2018 befuhr ein 24-jähriger Löninger gegen 06.35 Uhr mit seinem Pkw, Ford Focus, die Alte Heerstraße in Richtung Lastrup. In einer Linkskurve kam der 24-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-jährigne Lastruperin, die in Richtung Benstrup unterwegs war. Die 50-Jährige und der 24-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht, eine 66-jährige Cloppenburgerin, die Beifahrerin im Pkw der 50-Jährigen war, wurde schwer verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte des DRK Löningen und Cloppenburg erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am 28. August 2018 zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.00 Uhr einen VW Golf, der am Garreler Weg auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

