Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe/Kampe - Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Am 20. August 2018, gegen 19.15 Uhr, schoben zwei Tatverdächtige (35 Jahre aus Bad Zwischenahn und 25 Jahre aus Braunschweig) an der Friesoyhter Straße zwei Fahrräder in einen weißen Transporter mit Hamburger Kennzeichen. Offensichtlich sollten die Fahrräder gestohlen werden. Allerdings sucht die Polizei noch die Eigentümer der beiden Fahrräder. Es handelt es sich um ein goldfarbenes Damenrad der Marke Goldstar mit einem auffälligen blauen Sattelbezug und um ein blau-silbernes Herrenrad der Marke XJTB-Bike, Typ Tourrex. Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer nimmt die Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491/9316-0 entgegen.

