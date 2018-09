Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Samstag, 01. September 2018, 23.00 Uhr, bis zum 02. September 2018, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen, CLP- WG 251, eines Pkw, Maserati, der am Haselweg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Molbergen - Brand eines Wohnhauses

Am Sonntag, 02. September 2018, geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15.50 Uhr der hölzernere Anbau (Carport) eines Wohnhauses an der Beethovenstraße in Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Wohnhaus über. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die 41-jährige Anwohnerin sowie der 41-jährige Ehemann im Wohnhaus. Beide Anwohner sowie ein 19-jähriger Feuerwehrmann wurden bei dem Brand leicht verletzt. Sie wurden mit Rauchgasintoxikationen vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen, die mit vier Fahrzeugen und etwa 45 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Außerdem waren neben mehreren Rettungskräften, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen, auch zwei Kollegen des PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung des Landkreises Cloppenburg - ehemals Kriseninterventionsteam) vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.

Emstek - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 01. September 2018, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 02. September 2018, 10.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter etwa 60 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank an der Straße Am Baumweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 275 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 02. September 2018, befuhr ein 45-jähriger Böseler gegen 08.45 Uhr mit seinem Pkw, Daimler die Petersfelder Straße in Garrel, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 3,74 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Molbergen - Schwerer Verkehrsunfall

Am 02. September 2018 befuhren ein 59-jähriger Diepholzer sowie eine 55-jährige Diepholzerin gegen 16.08 Uhr mit ihren Motorrädern die Peheimer Straße aus Richtung Peheim in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Moorstraße beabsichtigte der 59-Jährige nach rechts in die Moorstraße einzubiegen. Die 55-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de