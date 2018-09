Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Molbergen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 02. September 2018 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 13.03 Uhr mit einem weißen Pritschenwagen die Peheimer Straße in Richtung Peheim. Auf der Ladefläche befand sich eine Atika Mischmaschine. Zeitgleich befuhr ein 31-jährige Peheimerin mit ihrem Pkw, VW Golf, die Peheimer Straße in entgegengesetzte Richtung. Dem Unbekannten fiel ein Teil der Mischmaschine (Abdeckung) von der Ladefläche und gegen den Pkw der 31-Jährigen. Der Unbekannte, der den Verlust zunächst nicht einmal zwingend bemerkt haben muss, setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de