Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Geldmappe entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendete am 05. September 2018, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, aus einer Schule an der Wilke-Steding-Straße eine Geldmappe mit einem vierstelligen Eurobetrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. September 2018 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 15.40 Uhr mit seinem roten Pkw, weiteres nicht bekannt, die Bundesstraße 213 in Richtung Löningen. Hier nahm er die Abfahrt zur Friesoyther Straße und bog nach links auf diese auf. Dabei übersah der Unbekannte einen 35-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Pkw, Audi A 4, in Richtung Cloppenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Trotz kurzer Absprache, sich auf einem nahgelegenen Parkplatz zu treffen, erschien der Unbekannte nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

