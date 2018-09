Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

Am 06. September 2018 schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 04.45 Uhr bis 05.10 Uhr mittels eines unbekannten Gegenstandes auf einen VW Golf, einen VW Tiguan und einen VW Passat ein, die an der Wagnerstraße geparkt waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cloppenburg - Fensterscheibe an Geräteschuppen beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 05. September 2018, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 06. September 2018, 10.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mittels einer Marmorplatte die Fensterscheibe eines Geräteschuppens. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 06. September 2018 befuhr ein 54-Jähriger aus Ludwigsfelde mit seinem Pkw, Dacia, die Varrelbuscher Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. September 2018 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr an der Fritz-Reuter-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte an der Zufahrt zur Markthalle einen VW Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de