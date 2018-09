Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am 06. September 2018 befuhr ein 30-jähriger Emsteker gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw, Audi A4, die Lange Straße, obwohl seine ukrainische Fahrerlaubnis zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Außerdem stand der 30-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Essen - Trunkenheit im Verkehr

Am 06. September 2018 befuhr ein 49-jähriger Essener gegen 22.05 Uhr mit seinem Pkw, Kia, die Quakenbrücker Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. September 2018 kam es gegen 21.30 Uhr auf der Löninger Straße Ecke Fritz-Reuter-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 69-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem Pkw, Golf Sportsvan, die Löninger Straße in Richtung Innenstadt und wollte von dort nach rechts in die Fritz-Reuter-Straße abbiegen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in dieselbe Richtung fuhr, sich allerdings auf der Geradeausspur befand, beschädigte im Vorbeifahren den Pkw, der 69-Jährigen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

