Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Haustür beschädigt

Am 16. September 2018 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 07.55 Uhr bis 10.30 Uhr eine Haustür an der Braker Straße. Offensichtlich wurde mit mittels eines Luftgewehrs oder einer Luftpistole auf die Tür geschossen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am 16. September 2018 befuhren ein 24-Jähriger aus Weener sowie ein 49-jähriger Papenburger in genannter Reihenfolge gegen 18.15 Uhr due Garreler Straße in Richtung Garrel. Als der 24-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der 49-Jährige auf den Vorausfahrenden auf. An beiden Pkw, Ford C-Max und Ford Fiesta, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de