Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Ramsloh - Einbruch in Bistro

In der Nacht zu Sonntag, 16. September 2018, drangen bislang unbekannte Täter in Ramsloh in das Bistro einer Kartbahn an der Straße Am Ring ein und entwendeten Geräte der Unterhaltungselektronik und diverse Getränke. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) oder die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 16. September 2018, wurde in Friesoythe gegen 04.00 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saterland auf der Straße Röbkenberg von einer Polizeistreife kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Friesoyther unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,23 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem war der Pkw-Fahrer er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de