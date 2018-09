Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Garagentor zerkratzt

In der Nacht zu Samstag, 15. September 2018, 10.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter an der Christoph-Bernhard-Straße ein Garagentor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 15. September 2018, 12.00 Uhr, bis Montag, 17. September 2018, 09.00 Uhr, Am Markt, die äußere Scheibe einer Eingangstür zu einem Geschäftsraum. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 17. September 2018 befuhr ein 59-jähriger Vechtaer gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw die Straße Westmark, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 15. September 2018, 12.20 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Goldenstedt den Lattweg in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass die Halterin die Fahrt zuließ. Gegen den 24-Jährigen und gegen die 34-jährige Halterin aus Goldenstedt wurden Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Montag, 17. September 2018, 12.15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Goldenstedter mit seinem Roller den Radweg an der Bahnhofstraße in Goldenstedt aus Richtung Visbek kommend in Richtung Goldenstedt. In Höhe der Einmündung zur Ahornstraße verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

