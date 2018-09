Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Körperverletzung/Zeugenaufruf

Am 23. September 2018 schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 04.00 Uhr einem 26-jährigen Cloppenburger mit der Faust ins Gesicht. Die Tat ereignete sich in einer Diskothek an der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am 24. September 2018 befuhr ein 28-jähriger Garreler gegen 01.19 Uhr mit seinem Pkw, Opel Zafira, die Garreler Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

