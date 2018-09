Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am 22. September 2018 zerkratzten unbekannte Täter in der Zeit von 11.500 Uhr bis 12.15 Uhr mittels eines unbekannten Gegenstandes einen Pkw, Opel Astra, der an der Dümmerstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 23. September 2018 befuhr ein 41-jähriger Vechtaer gegen 23.20 Uhr mit seinem Pkw, Daimler-Chrysler, die Loher Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die allerdings nur unter Zwangsanwendung durchgeführt werden konnte, da sich der 41-Jährige gegen die Maßnahme sperrte. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 24. September 2018, um 11.40 Uhr, befuhr eine 84-Jährige aus Harsewinkel die Gartenstraße und beabsichtigte die Steinfelder Straße zu überqueren. Hierbei übersah er das vorfahrtberechtigte Fahrzeug eines 58-Jährige aus Vechta, der auf der Steinfelder Straße von links kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 58-Jährige und seine ebenfalls 58-jährige Beifahrerin sowie die 80-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt wurden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 22. September 2018, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 23. September 2018, 10.00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines auf einem Parkstreifen an der Theodor-Heuss-Straße geparkten VW Transporters. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 22 September 2018, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 23. September 2018, 13.30 Uhr, kam es auf der Benediktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen dort geparkten Pkw, Skoda. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 23. September 2018 befuhr ein 28-jähriger Vechtaer gegen 18.30 Uhr die Lange Straße in Richtung Ortsmitte Langförden. Hier geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen eine Mauer sowie ein Werbeschild. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

