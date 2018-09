Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 17. September 2018, von 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr, stellte eine 60-jährige Goldenstedterin ihren Pkw, Skoda Rapid, auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit, Rombergstraße ab. Als sie später zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der vorderen, rechten Fahrzeugseite fest. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

