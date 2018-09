Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Ohne Fahrerlaubnis und überladen auf Bundesstraße unterwegs

Am 26. September 2018 befuhr ein 21-jähriger Löninger gegen 11.40 Uhr mit seinem Traktor mit Anhänger die Bundesstraße 213 in Richtung Haselünne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Polizeistreife fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem war das Gespann um über 15 Prozent überladen. Es hätten 40 Tonnen geladen werden dürfen. Die Kombination wies bei einer Kontrollwägung allerdings ein tatsächliches Gesamtgewicht von über 46100 km auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. September 2018 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 12.45 Uhr bis 16.30 Uhr einen auf einem Parkplatz, Auf dem Hook, abgestellten Pkw, Opel Meriva. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

