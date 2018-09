Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Diebstahl aus Schuppen

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03. September 2018, 12.00 Uhr, bis zum 14. September 2018, 12.00 Uhr, aus einem unverschlossenen Schuppen, Am Schützenplatz, eine Stihl Motorsäge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Lindern - Schwerer Verkehrsunfall

Am 27. September 2018 befuhr ein 18-jähriger Linderner gegen 06.35 Uhr mit seinem Pkw, BMW, die Lienersche Straße aus Richtung Lindern kommend in Richtung Liener. An der Ortsumgehung Lindern missachtete er die Vorfahrt eines 61-Jährigen aus Esterwegen, der mit seinem Pkw, Hyundai, die Ortsumgehung in Richtung Lastrup befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 18-Jährige leicht und der 61-Jährige schwer verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de