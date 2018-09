Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis 28./29.09.2018

Cloppenburg/Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28.09.2018 gegen 20:50 Uhr kam es auf der Sedelsberger Straße in Friesoythe zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger. Der PKW wurde hierdurch an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Zugmaschine entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 28.09.2018 gegen 15:00 Uhr führten Polizeibeamte in Friesoythe, Am alten Hafen, eine Verkehrskontrolle durch. Der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken (0,86 %o) und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde dem 58-jährigen Friesoyther untersagt.

