Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Samstag, 29. September 2018, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 30. September 2018, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen, CLP-MD 1, eines Pkw, Opel Insignia der auf dem Parkplatz der JVA an der Straße An der Propstei geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Löningen - Tageswohnungseinbruch

Am 30. September 2018 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 08.35 Uhr bis 09.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Elberger Straße ein und entwendeten einen 42 Zoll Smart TV des Herstellers Samsung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Molbergen - Pkw beschädigt

In der Nacht zu Sonntag, 30. September 2018, brachen unbekannte Täter den Heckscheibenwischer eines Pkw, VW Golf, ab, der an der Straße Dweracker, abgestellt war. Außerdem wurde die Luft aus dem rechten Vorderreifen herausgelassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 30. September 2018, beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 17.55 Uhr bis 18.30 Uhr, eine Grundstücksmauer an der Danziger Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am 30. September 2018 befuhr ein 38-jähriger Emsteker gegen 17.42 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Wegholt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 30. September 2018 befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger gegen 08.00 Uhr mit seinem Pkw die Bergstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Außerdem bestand für den Pkw keine Haftpflichtversicherung. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Alleinbeteiligt verunfallt und leicht verletzt

Am 30. September 2018 befuhr ein 20-jähriger Steinfelder gegen 15.09 Uhr mit seinem Motorrad die Garther Straße. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der 20-Jährige auf einen Grünstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

