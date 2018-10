Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 30. September 2018, 18.00 Uhr, bis Montag, 01. Oktober 2018, 08.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen, OL-A 6765, eines Pkw, Skoda Fabia, der an der Straße Großer Kamp West abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht; zwei Personen schwer verletzt

Am 01. Oktober 2018 befuhr ein 48-Jähriger gegen 19.50 Uhr mit seinem Daimler aus Isernhagen die Straße "Zum Herrensand" in Richtung "Am Augustendorfer Weg". Beim Einfahren in den dortigen Kreuzungsbereich übersah der 48-Jährige die von links kommende 49-jährige Friesoytherin mit ihrem Kia. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten schwer verletzt wurden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 48-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

