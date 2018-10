Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 02. Oktober 2018 hielt eine 62-jährige Cloppenburgerin gegen 07.00 Uhr mit ihrem Fahrrad an der Einmündung zur Fritz-Reuter-Straße, um diese in Richtung Wilhelm-Busch-Straße zu überqueren. Als sie im Begriff war loszufahren, kam von links ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrradfahrern, wobei die 62-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

