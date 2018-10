Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Essen - E-Bikes entwendet

Am 03. Oktober 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.15 Uhr zwei E-Bikes (Releigh, schwarz, einmal Damen-, einmal Herrenfahrrad), welche in einem Fahrradstand vor einer Gaststätte an der Kirchstraße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Peheim - Unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht

Am 04. Oktober 2018 befuhr ein 23-jähriger Friesoyther gegen 16.57 Uhr mit seinem Pkw, VW Golf, die Grönheimer Straße in Richtung Peheim. Dabei fuhr er auf einen vor ihm fahrenden, verkehrsbedingt bremsenden 65-jährigen Sögeler auf. Am Golf und am Mazda des Sögelers entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem entstand der Eindruck, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daher erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

