Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Barßel - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein ein Fenster zu einem Lokal am Mühlenweg ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Friesoythe - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. Oktober 2018 befuhr eine 21-jährige Friesoytherin gegen 09.20 Uhr die Schulstraße in Richtung Altenoyther Straße. Gleichzeitig befuhr ein 69-jähriger Friesoyther mit seinem Fahrrad die Altenoyther Straße auf dem Geh-/Radweg in Richtung Edewechterdamm. In Höhe der Einmündung zur Schulstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Dabei wurde der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

