Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit vom 04. Oktober 2018, 11.30 Uhr, bis zum 05. Oktober 2018, 07.10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Chiplesegerät der Haupteingangstür zu einer Schule an der Dechant-Brust-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04. Oktober 2018 befuhr ein 27-jährige Cloppenburger gegen 13.35 Uhr mit seinem Pkw, BMW, den Brookweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. Oktober 2018 befuhr ein 33-Jähriger aus Sontra gegen 20.20 Uhr mit seinem Lkw die Straße Bloumenplacken in Richtung Nordwesttangente und wollte von dort nach links auf die Kreisstraße 358 aufbiegen. Dabei übersah der 33-Jährige einen 43-Jährigen aus Lähden, der mit seinem VW Eos die Nordwesttangente in Richtung Löninger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 43-Jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

