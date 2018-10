Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, 11. Oktober 2018, in der Zeit von 08.40 Uhr bis 12.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in Vechta, Immentun, in ein Wohnhaus, indem sie die Haustür aufbrachen. Anschließend wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden zahlreiche Schmuckgegenstände. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tauschend Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Am Donnerstag, 11. Oktober 2018, 08.43 Uhr, querte ein 69-Jähriger aus Warburg (NRW) mit seinem Fahrrad den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 42-Jährigen aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Fahrradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 12. Oktober 2018, um 14.33 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Damme mit einem Kleinkraftrad die Hinnenkamper Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 12. Oktober 2018, um 14.38 Uhr, ereignete sich auf dem K+K-Parkplatz an der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen (47-jährige Dinklagerin, 48-jährige Lohnerin), die jeweils rückwärts ausparken wollten. Da unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht wurden, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 10. Oktober 2018, um 07.00 Uhr, parkte eine 39-Jährige aus Stemwede ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes an der Straße Im Hofe. Als sie um 14.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass zwischenzeitlich ein unbekannter Fahrzeugführer diesen beschädigt hatte. Die Abdeckkappe für die Aufnahme des Abschlepphakens war eingedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Lohne - Einbruch in Apotheke

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag, 11. Oktober 2018, in eine Apotheke an der Marktstraße ein und entwendeten etwa 250 Euro Bargeld aus einer Kasse. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de